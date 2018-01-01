Колокольчик, бубенчик
Wink
Детям
Клео и Кукин. Музыкальные клипы
1-й сезон
Колокольчик, бубенчик

Клео и Кукин. Музыкальные клипы (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

7.82018, Cleo & Cuquin
Мультсериалы0+

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Сюжет

История о приключениях Клео, Пупса и их друзей. Каждый день они сталкиваются с новыми приключениями, которые Клео и друзья проходят играючи, примеряя на себя роли разных героев: садовники, космонавты, детективы... В конце каждого приключения Клео воодушевлена тем, что она начинает понимать нечто очень важное: кем она хочет стать!

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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