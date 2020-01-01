Клаудиа Гаделья vs Ян Сяонянь
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UFC Fight Night Las Vegas 13
1-й сезон
Клаудиа Гаделья vs Ян Сяонянь

UFC Fight Night Las Vegas 13 (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

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Сюжет

Гловер Тешейра, идущий на серии из четырех побед, встретился в титульном поединке UFC Fight Night 182 с Тиаго Сантосом, занимающим первое место в рейтинге бойцов полутяжелого веса.

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