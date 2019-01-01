Клаудиа Гадэлья vs Ранда Маркос
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UFC 239
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UFC 239 (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

На вечере боeв UFC в Лас-Вегасе двукратный чемпион Джон Джонс и Тиаго Сантос будут бороться за чемпионский пояс в полутяжелом весе. Действующая чемпионка в легчайшем весе Аманда Нуньес встретится с бывшей обладательницей пояса Холли Холм, чтобы защитить титул.

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Жанр
Спорт
Время
27 мин / 00:27

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