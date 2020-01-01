7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 11 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Из этого урока вы узнаете о разнообразных таинственных и обычных существах, когда-то заселивших Мировой океан и давших начало тем организмам, которые его покинули (в том числе нам с вами), о рыбах. Вы выясните, чем рыбы отличаются от круглоротых (миног и миксин), какие удивительные особенности строения тела отличают рыб от других животных. Вам станет известно, почему рыбья кровь холодная, как устроены и работают их сердце и жабры, что такое боковая линия, как рыбы дышат, слышат и видят, почему пробуют воду на вкус. Из дополнительных материалов можно узнать о рекордсменах мира рыб: самых сухопутных (илистых прыгунах и летучих рыбах), самых плодовитых (рыба-луна), а также самых больших и самых маленьких рыбах на Земле.





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