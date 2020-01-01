WinkДетям7 класс. БиологияЖивотные. КишечнополостныеКлассы кишечнополостных
7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
5.72020, Классы кишечнополостных
Образовательные0+
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Сезоны и серии
ВведениеПростейшиеЖивотные. ГубкиЖивотные. КишечнополостныеЖивотные. Плоские червиЖивотные. Круглые червиЖивотные. Кольчатые червиЖивотные. МоллюскиЖивотные. ИглокожиеЖивотные. ЧленистоногиеЖивотные. ХордовыеОрганы и системы органовРазмножение и развитиеОсновы эволюционного ученияОсновы экологииОхрана природы
Сюжет
На уроке мы рассмотрим три основных класса типа Кишечнополостные: Гидроидные, Сцифоидные и Коралловые полипы, их характерные черты и особенности строения, а также образ жизни и взаимодействие с миром людей.
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