7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке мы рассмотрим три основных класса типа Кишечнополостные: Гидроидные, Сцифоидные и Коралловые полипы, их характерные черты и особенности строения, а также образ жизни и взаимодействие с миром людей.





Сериал Классы кишечнополостных 4 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.