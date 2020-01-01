Классы кишечнополостных
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7 класс. Биология
Животные. Кишечнополостные
Классы кишечнополостных

7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

5.72020, Классы кишечнополостных
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ВведениеПростейшиеЖивотные. ГубкиЖивотные. КишечнополостныеЖивотные. Плоские червиЖивотные. Круглые червиЖивотные. Кольчатые червиЖивотные. МоллюскиЖивотные. ИглокожиеЖивотные. ЧленистоногиеЖивотные. ХордовыеОрганы и системы органовРазмножение и развитиеОсновы эволюционного ученияОсновы экологииОхрана природы

Сюжет

На уроке мы рассмотрим три основных класса типа Кишечнополостные: Гидроидные, Сцифоидные и Коралловые полипы, их характерные черты и особенности строения, а также образ жизни и взаимодействие с миром людей.

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