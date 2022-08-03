WinkДетям9 класс. ЛитератураЛитература XVIII векаКлассицизм. А.Д. Кантемир и В.К. Тредиаковский в формировании новой русской литературы
9 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
6.72020, Классицизм. А.Д. Кантемир и В.К. Тредиаковский в формировании новой русской литературы
Образовательные18+
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О сериале
Тема нашего сегодняшнего урока ― формирование русского классицизма как искусства, основанного на подражании высоким образцам и вере в безграничные возможности человеческого разума. Особенности русского классицизма, отличающие его от классицизма европейского. Жизнь и творчество А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского.
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