Классицизм. А.Д. Кантемир и В.К. Тредиаковский в формировании новой русской литературы
Wink
Детям
9 класс. Литература
Литература XVIII века
Классицизм. А.Д. Кантемир и В.К. Тредиаковский в формировании новой русской литературы

9 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

6.72020, Классицизм. А.Д. Кантемир и В.К. Тредиаковский в формировании новой русской литературы
Образовательные18+

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О сериале

Тема нашего сегодняшнего урока ― формирование русского классицизма как искусства, основанного на подражании высоким образцам и вере в безграничные возможности человеческого разума. Особенности русского классицизма, отличающие его от классицизма европейского. Жизнь и творчество А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского.

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Жанр
Образовательные
Время
37 мин / 00:37

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