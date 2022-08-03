Тема нашего сегодняшнего урока ― формирование русского классицизма как искусства, основанного на подражании высоким образцам и вере в безграничные возможности человеческого разума. Особенности русского классицизма, отличающие его от классицизма европейского. Жизнь и творчество А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского.



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