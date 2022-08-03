WinkДетямКлассика анимации1-й сезон21-я серия
Классика анимации (мультсериал, 1930) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
1930, Классика анимации № 21. Рождественские мультфильмы
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сборник классических американских мультфильмов. Вас ждет встреча с уникальными озорными персонажами анимационной вселенной Looney Tunes — кроликом Багзом Банни, уткой Даффи Даком, поросенком Порки Пигом, канарейкой Твити и котом Сильвестром, а также — мультсериал про веселого моряка Папая.