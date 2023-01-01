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Классика анимации (мультсериал, 1930) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
1930, Классика анимации № 2. Супермен
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Сюжет
Сборник классических американских мультфильмов. Вас ждет встреча с уникальными озорными персонажами анимационной вселенной Looney Tunes — кроликом Багзом Банни, уткой Даффи Даком, поросенком Порки Пигом, канарейкой Твити и котом Сильвестром, а также — мультсериал про веселого моряка Папая.
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