7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 11 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Из этого урока вы узнаете о чешуйчатых пресмыкающихся: змеях и ящерицах. Вам станет известно о том, чем змеи отличаются от ящериц, в чем особенности строения и физиологии змей и ящериц, каким образом змеи вырабатывают яд и опасен ли этот яд для них самих. Вы узнаете о реальных основаниях древних легенд о драконах, выясните, в чем особенность жизненного цикла варанов и других ящериц. Вам станет известно о том, почему и как ящерицы и вараны могут размножаться партеногенетическим способом (то есть из неоплодотворенных яиц). Мир змей и ящериц откроет вам свои секреты и тайны: знакомство с этими животными позволит вам по-другому взглянуть на этих древних и беззащитных животных, способных видеть в темноте. Из дополнительного материала вы узнаете о происхождении рептилий, разнообразии ископаемых рептилий (динозавров), заселивших водную, наземную и воздушную среду, а также об удивительных клювоголовых существах ; гаттериях ; боковой ветви эволюции рептилий.





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