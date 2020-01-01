7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 11 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Что общего у ворона и воробья? Помимо того, что и тот и другой ; птицы, они ещё и представители одного отряда ; Воробьинообразных. Именно к этому отряду относятся ласточки, жаворонки, трясогузки, сорокопуты, дрозды, синицы, сороки, овсянки и многие другие птицы. Из этого урока вы узнаете об общих и отличительных чертах многих обычных и необычных птиц, выясните, почему воробей и ласточка стали домовыми, кто такие свиристели и коростели, о чем поет синица, правда ли, что вороны живут по триста лет. Кроме этого вы узнаете множество интересных подробностей о голенастых птицах: цаплях, аистах и выпях. Вам станет известно о том, что аисты, как и лебеди, хранят друг другу верность всю жизнь, что кроме белых аистов в природе встречаются и черные, что человек и аист ; давние друзья и соратники. Дополнительный материал урока откроет вам мир козодоев, зимородков и стрижей.



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