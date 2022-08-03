Кларисса. Серия 7
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Кларисса
1-й сезон
7-я серия
8.52021, Clarice
Детектив, Криминал18+

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Кларисса (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Вашингтон, 1993 год. Первоклассный агент ФБР Кларисса Старлинг расследует дела об изнасилованиях и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекает безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличиях. Но за мощной силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кларисса»