Вашингтон, 1993 год. Первоклассный агент ФБР Кларисса Старлинг расследует дела об изнасилованиях и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекает безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличиях. Но за мощной силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться.

