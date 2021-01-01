Кларисса. Серия 6
Wink
Сериалы
Кларисса
1-й сезон
6-я серия
8.52021, Clarice
Детективы, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Кларисса (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Вашингтон, 1993 год. Первоклассный агент ФБР Кларисса Старлинг расследует дела об изнасилованиях и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекает безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличиях. Но за мощной силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться.

Сериал Кларисса 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кларисса»