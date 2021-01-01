Кларисса (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Вашингтон, 1993 год. Первоклассный агент ФБР Кларисса Старлинг расследует дела об изнасилованиях и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекает безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличиях. Но за мощной силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться.



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