Клан Кеннеди (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Джек и Джеки теряют новорожденного сына Патрика. Джек отправляется в Техас, чтобы разрядить слухи о расколе в Демократической партии, несмотря на опасения за свою безопасность, а это означает, что существуют беспрецедентные меры предосторожности. Мэрилин Монро одержима Джеком. Роза убедила Джо встать, чтобы он мог приветствовать своих детей, но тот падает обратно на своe место после того, как слышит и видит по телевизору, что Джека убил Ли Харви Освальд.



Сериал Клан Кеннеди 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.