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Клан Кеннеди (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2011, Клан Кеннеди. Сезон 1. Серия 6
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О сериале
Джеки становится известно о связи мужа с Мэри Мейер. Она забирает детей и покидает Белый дом. Джеку приходится разбираться не только с разваливающимся браком, но и с Карибским кризисом. Советский Союз размещает на Кубе свои ядерные ракеты. Напряжение растет, Джека призывают атаковать Кубу. Кеннеди и его советники узнают, что на Кубу прибывает новая партия оружия. Джек все еще отказывается начать нападение, отдавая предпочтение плану установления морского карантина...
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