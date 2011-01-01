Клан Кеннеди (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Клан Кеннеди. Сезон 1. Серия 4
8.82011, The Kennedys
Драма, Мелодрама18+

Сюжет сериала строится вокруг семьи Кеннеди и событий, которые им довелось пережить в середине XX века.

США, Канада
Исторический, Драма, Мелодрама
Full HD
42 мин / 00:42

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

