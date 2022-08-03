Кладовая жизни. Серия 7
Wink
Сериалы
Кладовая жизни
1-й сезон
7-я серия
8.92018, Кладовая жизни. Серия 7
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Кладовая жизни (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Сложное время начала 90-х многое меняет в семье Савчуков. Сначала с завода уходит двадцатилетний Саша, младший сын Степана и Марии. Кооператив, в который он устраивается работать, оказывается причастен к ряду квартирных краж. Дело это расследует брат Саши Павел. Отношения у братьев хуже некуда. И дело не в преступной деятельности кооператива — Саша к происходящему не причастен. А в том, что заводская медсестра Оксана, в которую Саша давно и безнадежно влюблен, оказывается невестой старшего брата. В то же время у Марии обостряется астма. И вся семья по рекомендации врача переезжает за город. Там, глядя на торгующих у автовокзала всякой всячиной старушек, Саша решает создать упорядоченный рынок.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Кладовая жизни»