Китайский 3-х осевой фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ. Первые впечатления
Wink
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Bonn Factory
1-й сезон
4550-я серия

Bonn Factory (сериал, 2021) сезон 1 серия 4550 смотреть онлайн

7.32021, Китайский 3-х осевой фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ. Первые впечатления
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Сюжет

Bonn- создание уникальных вещей из металла. От эскиза до готового продукта. От сценария до готового фильма. Команда Bonn Factory сейчас состоит из одного молодого и амбициозного человека- меня. Я трачу все доступные мне ресурсы на развитие своего дела.

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