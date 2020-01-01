7 класс. География (сериал, 2020) сезон 13 серия 14 смотреть онлайн
6.02020, Китай
Образовательные0+
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Сюжет
Сегодня, продолжая путешествие по Азии, мы отправляемся в Китай, чтобы узнать об особенностях географического расположения, рельефа, климата, населения, а также некоторых интересных фактах этой страны.
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