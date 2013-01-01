9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

После Второй мировой войны, благодаря всеобъемлющей поддержке СССР в мире появился один из влиятельнейших игроков ; Китай, который в течение второй половины ХХ века стал не только ведущей азиатской страной, но и начал претендовать на 1-е место в мировом коммунистическом движении. О развитии Китая второй половины ХХ века пойдёт речь на данном уроке.





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