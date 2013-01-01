Китай после 1945 года
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Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века
Китай после 1945 года

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

6.02013, Китай после 1945 года
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

После Второй мировой войны, благодаря всеобъемлющей поддержке СССР в мире появился один из влиятельнейших игроков ; Китай, который в течение второй половины ХХ века стал не только ведущей азиатской страной, но и начал претендовать на 1-е место в мировом коммунистическом движении. О развитии Китая второй половины ХХ века пойдёт речь на данном уроке.

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