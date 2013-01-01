9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
6.02013, Китай после 1945 года
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+38 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 1
- 0+37 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 2
- 0+41 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 3
- 0+29 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 4
- 0+7 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 5
- 0+26 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 6
- 0+22 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 7
- 0+24 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 8
Сюжет
После Второй мировой войны, благодаря всеобъемлющей поддержке СССР в мире появился один из влиятельнейших игроков ; Китай, который в течение второй половины ХХ века стал не только ведущей азиатской страной, но и начал претендовать на 1-е место в мировом коммунистическом движении. О развитии Китая второй половины ХХ века пойдёт речь на данном уроке.
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