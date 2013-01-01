8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Почти 3 века Китай находился под властью маньчжурской династии Цин. Эта страна вела политику самоизоляции и, казалось бы, жила самодостаточно и независимо от всего мира. Но однажды англичане завезли в страну опиум. Начались о�пиумные войны, затем восстания на политической и экономической почве, революция и свержение династии. Обо всем этом вы узнаете подробнее, изучив данный урок.





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