WinkДетям8 класс. Всеобщая историяТрадиционные общества в XIX – начале XX векаКитай под властью маньчжурской династии. Синьхайская революция в Китае
8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн
5.02013, Китай под властью маньчжурской династии. Синьхайская революция в Китае
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Сюжет
Почти 3 века Китай находился под властью маньчжурской династии Цин. Эта страна вела политику самоизоляции и, казалось бы, жила самодостаточно и независимо от всего мира. Но однажды англичане завезли в страну опиум. Начались о�пиумные войны, затем восстания на политической и экономической почве, революция и свержение династии. Обо всем этом вы узнаете подробнее, изучив данный урок.
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