Китай под властью маньчжурской династии. Синьхайская революция в Китае
Wink
Детям
8 класс. Всеобщая история
Традиционные общества в XIX – начале XX века
Китай под властью маньчжурской династии. Синьхайская революция в Китае

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

5.02013, Китай под властью маньчжурской династии. Синьхайская революция в Китае
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

Почти 3 века Китай находился под властью маньчжурской династии Цин. Эта страна вела политику самоизоляции и, казалось бы, жила самодостаточно и независимо от всего мира. Но однажды англичане завезли в страну опиум. Начались опиумные войны, затем восстания на политической и экономической почве, революция и свержение династии. Обо всем этом вы узнаете подробнее, изучив данный урок.

Сериал Китай под властью маньчжурской династии 4 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг