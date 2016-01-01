WinkДетямКинопоэзия1-й сезон3-я серия
Кинопоэзия (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2016, Кинопоэзия. Сезон 1. Серия 3
Документальный, Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Четыре сборника короткометражных фильмов на стихи поэтов Серебряного века: «Серебряный век» на стихотворения Цветаевой, Ахматовой, Есенина, Чёрного, «Друзья, прекрасен наш союз!» по произведениям Пушкина, Плещеева и Аксакова, «Но кто мы и откуда…» на стихи Маяковского, Пастернака, Цветаевой, Северянина, Асеева и «От войны до наших дней» на творчество Левитанского, Самойлова, Шпаликова, Заграевской, Кудряшевой, Сваровского.
СтранаРоссия
ЖанрДрама, Документальный
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
- АГРежиссёр
Аксинья
Гог
- АДРежиссёр
Анастасия
Дроздова
- СКРежиссёр
Светлана
Королева
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актриса
Мария
Миронова
- Актриса
Агния
Кузнецова
- Актёр
Антон
Шагин
- Актёр
Артём
Быстров
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Алексей
Вертков
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- Актёр
Никита
Еленев
- Сценарист
Анатолий
Белый
- Продюсер
Анатолий
Белый
- ТФКомпозитор
Тихон
Филатов