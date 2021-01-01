Кинопереворот. Серия 9
Wink
Сериалы
Кинопереворот
1-й сезон
9-я серия
2021, Cinema Toast
Комедии18+

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Кинопереворот (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Экспериментальный проект, переосмысляющий классику кинематографа. «Кинопереворот» — это неожиданная интерпретация фильмов, которые носят гордое звание «общественного достояния». К фрагментам из таких картин добавлены новые тексты, прочитанные современными актерами и актрисами. Жанры — самые разные: комедия, ужасы, драма.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кинопереворот»

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