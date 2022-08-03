Кинопереворот (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Экспериментальный проект, переосмысляющий классику кинематографа. «Кинопереворот» — это неожиданная интерпретация фильмов, которые носят гордое звание «общественного достояния». К фрагментам из таких картин добавлены новые тексты, прочитанные современными актерами и актрисами. Жанры — самые разные: комедия, ужасы, драма.

