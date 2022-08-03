Кинопереворот (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

WinkСериалыКинопереворот1-й сезон8-я серия
2021, Cinema Toast
Комедия18+
О сериале
Экспериментальный проект, переосмысляющий классику кинематографа. «Кинопереворот» — это неожиданная интерпретация фильмов, которые носят гордое звание «общественного достояния». К фрагментам из таких картин добавлены новые тексты, прочитанные современными актерами и актрисами. Жанры — самые разные: комедия, ужасы, драма.
Рейтинг
5.5 IMDb
- ДБРежиссёр
Джефф
Бэйна
- МКРежиссёр
Марта
Каннингэм
- Режиссёр
Джей
Дюпласс
- МЭРежиссёр
Мел
Эслин
- Актриса
Кристина
Риччи
- СМАктриса
Сунита
Мани
- ЭБАктриса
Элисон
Бри
- Актёр
Эрик
Столц
- Актёр
Джейк
Джонсон
- ДДАктриса
Давайн
Джой Рэндольф
- ХФАктриса
Хлоя
Файнмен
- ДЭАктёр
Джон
Эрли
- МХАктёр
Маркус
Хендерсон
- ДДАктёр
Дэн
Донохью
- ДБСценарист
Джефф
Бэйна
- МКСценарист
Марта
Каннингэм
- МЭСценарист
Мел
Эслин
- Продюсер
Джей
Дюпласс
- МДПродюсер
Марк
Дюпласс
- ДБАктриса дубляжа
Дарья
Блохина
- АМАктриса дубляжа
Аниса
Муртаева
- АИАктёр дубляжа
Альберт
Ибрагимов
- КААктёр дубляжа
Карен
Арутюнов
- ДУКомпозитор
Джулиан
Уасс
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт
- Композитор
Дэн
Ромер