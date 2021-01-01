Киллерши (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Киллерши. Сезон 2. Серия 4
5.72021, Hitmen
Комедия18+

Джейми и Фрэн под 50, их объединяет крепкая дружба и общее дело. Героини работают наeмницами под началом загадочного мистера К, что, впрочем, не делает их крутыми киллершами. Напарницы постоянно влипают в дурацкие ситуации и, кажется, представляют большую угрозу для себя, чем для клиентов.

Великобритания
Комедия
Full HD
20 мин / 00:20

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb