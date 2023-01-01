Алекс катается на экскаваторе
Wink
Детям
Kids Tubefun
1-й сезон
Алекс катается на экскаваторе

Kids Tubefun (сериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

3.92023, Алекс катается на экскаваторе
Блог6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Добро пожаловать.Присоединяйтесь к нам, динамичному дуэту брата и сестры, мы отправляемся в захватывающие приключения, играем с игрушками и создаем увлекательный образовательный контент для детей всех возрастов. Наша миссия - создать развлекательную платформу, где дети смогут весело провести время, раскрыть свои творческие способности и развить важные навыки, наслаждаясь игрой.

Используя игривый и яркий подход, мы стремимся увлечь юные умы и сделать обучение приятным опытом.

Вас ждут воображаемые игры с куклами и фигурками, захватывающих научных экспериментов.


Мы стремимся обеспечить безопасную и позитивную среду для наших юных зрителей. Мы поощряем активное участие родителей и стремимся создать канал, которому дети и родители могут доверять и наслаждаться им вместе.Видеоблог «Kids Tubefun» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Сериал Алекс катается на экскаваторе 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Блог
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг