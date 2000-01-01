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Киборг Куро-тян (мультсериал, 2000) сезон 1 серия 55 смотреть онлайн
2000, Cyborg Kuro-chan
Аниме, Мультсериалы6+
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О сериале
Куро живет в доме престарелых пенсионеров и нередко выполняет обязанности сторожевого пса, успешно прогоняя наглых воришек и взломщиков. Однажды Куро похищает страдающий манией величия сумасшедший доктор Го, задумавший создать непобедимое войско из кошек-роботов.
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СтранаЯпония
ЖанрМультсериалы, Аниме
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
7.5 IMDb