Wink�ДетямКиборг Куро-тян1-й сезон44-я серия
Киборг Куро-тян (мультсериал, 2000) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн
2000, Cyborg Kuro-chan
Аниме, Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Куро живет в доме престарелых пенсионеров и нередко выполняет обязанности сторожевого пса, успешно прогоняя наглых воришек и взломщиков. Однажды Куро похищает страдающий манией величия сумасшедший доктор Го, задумавший создать непобедимое войско из кошек-роботов.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультсериалы, Аниме
Рейтинг
7.5 IMDb