Киборг Куро-тян. Серия 38
Wink
Детям
Киборг Куро-тян
1-й сезон
38-я серия

Киборг Куро-тян (мультсериал, 2000) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

2000, Cyborg Kuro-chan
Аниме, Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Куро живет в доме престарелых пенсионеров и нередко выполняет обязанности сторожевого пса, успешно прогоняя наглых воришек и взломщиков. Однажды Куро похищает страдающий манией величия сумасшедший доктор Го, задумавший создать непобедимое войско из кошек-роботов.

Сериал Киборг Куро-тян 1 сезон 38 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Япония
Жанр
Мультсериалы, Аниме
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.5 IMDb