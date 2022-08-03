Хутен и леди: Приключения на двоих (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Авантюристы Хутен и Леди Александра работают вместе. Они сотрудники Британского музея, которые пытаются наполнить свое заведение артефактами прошлого. Исторические реликвии — это настоящая ценность для главных героев. Поэтому они готовы отправиться хоть на край света, чтобы забрать тот или иной предмет, некогда связанный с историческими личностями. В этот раз парочке предстоит непростое путешествие, целью которого является золотой город, пропавший свиток Будды и могила самого Александра Македонского.

