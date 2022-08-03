Хутен и леди: Приключения на двоих (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2016, Hooten & the Lady
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Авантюристы Хутен и Леди Александра работают вместе. Они сотрудники Британского музея, которые пытаются наполнить свое заведение артефактами прошлого. Исторические реликвии — это настоящая ценность для главных героев. Поэтому они готовы отправиться хоть на край света, чтобы забрать тот или иной предмет, некогда связанный с историческими личностями. В этот раз парочке предстоит непростое путешествие, целью которого является золотой город, пропавший свиток Будды и могила самого Александра Македонского.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Приключения, Драма, Детектив
КачествоSD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джастин
Молотников
- ДОРежиссёр
Дэниэл
О’Хара
- КТРежиссёр
Колин
Тиг
- ЭХРежиссёр
Энди
Хэй
- Актёр
Майкл
Лэндис
- Актриса
Офелия
Ловибонд
- Актриса
Джессика
Хайнс
- Актёр
Шон
Паркес
- Актёр
Джонатан
Бейли
- ДСАктриса
Джейн
Сеймур
- ППАктёр
Пол
Питерс
- СМАктёр
Стевель
Марк
- ННАктриса
Наташа
Нил
- ДСАктриса
Дженна
Сарас
- ТДСценарист
Тони
Джордан
- ДПСценарист
Джеймс
Пэйн
- Сценарист
Сара
Фелпс
- КРПродюсер
Камерон
Роуч
- АФПродюсер
Адам
Фридландер
- МРХудожник
Майкл
Ральф
- МФКомпозитор
Магнус
Файнс