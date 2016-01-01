Хутен и леди: Приключения на двоих. Серия 1
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Хутен и леди: Приключения на двоих
1-й сезон
1-я серия

Хутен и леди: Приключения на двоих (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2016, Hooten & the Lady
Драмы, Комедии18+

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Сюжет

Авантюристы Хутен и Леди Александра работают вместе. Они сотрудники Британского музея, которые пытаются наполнить свое заведение артефактами прошлого. Исторические реликвии — это настоящая ценность для главных героев. Поэтому они готовы отправиться хоть на край света, чтобы забрать тот или иной предмет, некогда связанный с историческими личностями. В этот раз парочке предстоит непростое путешествие, целью которого является золотой город, пропавший свиток Будды и могила самого Александра Македонского.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хутен и леди: Приключения на двоих»

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