Хулиганы и ботаны (сериал, 1999) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Действие сериала происходит в 1980 году и разворачивается вокруг Линдси Виер и еe младшего брата Сэма, учащихся старшей школы в вымышленном городке неподалеку от Детройта. Линдси, прилежная ученица и участница математических олимпиад, начинает проводить время в компании «фриков», из-за влюбленности в обаятельного, но эгоистичного Дэниеля Дезарио, неформального лидера компании.

