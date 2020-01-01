Хулиганье (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Хулиганье (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 3. Серия 1
Хулиганье (по версии Кураж-Бамбей)
3-й сезон
1-я серия

8.72020, The Young Offenders
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал, вдохновленный едва ли не самой смешной ирландской комедией последнего десятилетия, в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Джок и Коннор – реальные ирландские пацаны. Днeм они пытаются учиться в школе, а по вечерам отрываются и готовят себя к взрослой жизни. Правда, не всегда законными способами. История о дружбе, любви и истинных жизненных ценностях с ирландским акцентом.

Страна
Ирландия
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

