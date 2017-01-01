Художник Пьер. Сезон 2. Серия 4
Wink
Детям
Художник Пьер
2-й сезон
4-я серия

Художник Пьер (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

6.52017, Pierre the Painter
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Страстный художник Пьер встречает детей и рисует им картину. Когда он начинает рисовать, дети стараются угадать, что он рисует. Он продолжает добавлять подсказки к картине, пока ребенок не угадает, что же нарисовал Пьер.

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