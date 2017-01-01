Художник Пьер (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

WinkДетямХудожник Пьер2-й сезон3-я серия
Художник Пьер (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 3
2017, Pierre the Painter
Мультсериалы, Для самых маленьких
Эта серия пока недоступна
О сериале
Страстный художник Пьер встречает детей и рисует им картину. Когда он начинает рисовать, дети стараются угадать, что он рисует. Он продолжает добавлять подсказки к картине, пока ребенок не угадает, что же нарисовал Пьер.
