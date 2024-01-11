В сказочном мире происходит что-то странное: пропадают волшебные предметы и известные персонажи, кого-то околдовывают и опаивают странными зельями, а кто-то и вовсе из злодея становится героем и наоборот. Распутать эти дела юным зрителям помогут работники детективного агентства «ХРУМ»: опытная и мудрая сыщица Мария Петровна, ее подручный, любознательный подросток Максим, и начальник сказочной полиции Добрыня.

