2023, ХРУМ или Сказочный детектив. Сезон 1. Серия 3
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ХРУМ или Сказочный детектив (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
В сказочном мире происходит что-то странное: пропадают волшебные предметы и известные персонажи, кого-то околдовывают и опаивают странными зельями, а кто-то и вовсе из злодея становится героем и наоборот. Распутать эти дела юным зрителям помогут работники детективного агентства «ХРУМ»: опытная и мудрая сыщица Мария Петровна, ее подручный, любознательный подросток Максим, и начальник сказочной полиции Добрыня.