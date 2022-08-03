Хроники параноика. Серия 2
Wink
Сериалы
Хроники параноика
1-й сезон
2-я серия

Хроники параноика (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2016, Хроники параноика. Серия 2
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Актер пришел на площадку, а режиссером оказался искусственный интеллект. Расследование первого в мире преступления, совершенного клонами. Доктор наук, нейрохирург пытается адаптироваться в мире, где просмотры заменили валюту.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Хроники параноика»