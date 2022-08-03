Хроники Лиззи Борден (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Хроники Лиззи Борден. Сезон 1. Серия 4
Хроники Лиззи Борден
1-й сезон
4-я серия

8.32015, The Lizzie Borden Chronicles
Ужасы, Драма18+

О сериале

Беллетризованная история реальных событий и людей, окружающих Лиззи Борден после ее скандального оправдания в двойном убийстве своего отца и мачехи в 1892 году.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

