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Хроники Лиззи Борден
1-й сезон
4-я серия

Хроники Лиззи Борден (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2015, The Lizzie Borden Chronicles
Ужасы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Беллетризованная история реальных событий и людей, окружающих Лиззи Борден после ее скандального оправдания в двойном убийстве своего отца и мачехи в 1892 году.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хроники Лиззи Борден»

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