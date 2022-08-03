Хроника эпидемии. Серия 10
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Хроника эпидемии
1-й сезон
10-я серия

Хроника эпидемии (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.12020, Épidémie
Триллер18+

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О сериале

Сверхактуальный сериал о буднях врачей, которые находятся на передовой борьбы с неизвестной угрозой. Когда вирус, поражающий органы дыхания, начинает распространяться среди населения города, главная героиня, врач-инфекционист, пытается сделать всe возможное, чтобы не допустить пандемию.

Страна
Канада
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb