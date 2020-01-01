Хроника эпидемии. Серия 1
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Хроника эпидемии (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.12020, Épidémie
Триллеры18+

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Сюжет

Сверхактуальный сериал о буднях врачей, которые находятся на передовой борьбы с неизвестной угрозой. Когда вирус, поражающий органы дыхания, начинает распространяться среди населения города, главная героиня, врач-инфекционист, пытается сделать всe возможное, чтобы не допустить пандемию.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb