Христофор Колумб (1991) (мультсериал, 1991) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
1991, Christopher Columbus
Мультсериалы, Семейные12+
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Сюжет
В то время, как мореплаватели со всего света плыли на восток, чтобы достичь Китая, Колумб верил, что приплывет туда за 2 недели! Если будет двигаться на… запад!
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Информация
СтранаСША
ЖанрыСемейные, Мультсериалы
Рейтинг
5.4 IMDb