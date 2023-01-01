Христофор Колумб (1991) (мультсериал, 1991) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

В то время, как мореплаватели со всего света плыли на восток, чтобы достичь Китая, Колумб верил, что приплывет туда за 2 недели! Если будет двигаться на… запад!



Сериал Христофор Колумб (1991) 1 сезон 25 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.