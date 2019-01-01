WinkСериалыХристиане как мы1-й сезон2-я серия
Христиане как мы (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2019, Christians Like Us
ТВ-шоу18+
Двухсерийный документальный проект о кризисе христианства в современной Австралии. Создатели шоу собрали 10 австралийцев из разных течений христианского движения в одном доме на неделю, чтобы они смогли обсудить острые вопросы и понять, как справиться с противоречиями во имя общего блага.
