Христиане как мы. Серия 2
1-й сезон
2-я серия

Христиане как мы (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2019, Christians Like Us
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Двухсерийный документальный проект о кризисе христианства в современной Австралии. Создатели шоу собрали 10 австралийцев из разных течений христианского движения в одном доме на неделю, чтобы они смогли обсудить острые вопросы и понять, как справиться с противоречиями во имя общего блага.

Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

