Хозяйка (сериал, 2016) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Красивая и независимая Наташа живет с маленьким сыном в небольшом шахтерском городке. Здесь все находится в руках преступного клана алчной и безжалостной Хозяйки. Ее сыновья влюблены в Наташу, но Хозяйка против этих отношений. Она пытается выяснить, от кого молодая женщина родила сына. Открывшаяся тайна ее шокирует. Теперь Хозяйка сделает все, чтобы превратить жизнь одинокой матери в ад. Хватит ли Наташе сил защитить в неравной борьбе свое право на счастье?



