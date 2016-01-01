Хозяйка (сериал, 2016) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн
2016, Хозяйка. Серия 22
Драма, Мелодрама18+
О сериале
Красивая и независимая Наташа живет с маленьким сыном в небольшом шахтерском городке. Здесь все находится в руках преступного клана алчной и безжалостной Хозяйки. Ее сыновья влюблены в Наташу, но Хозяйка против этих отношений. Она пытается выяснить, от кого молодая женщина родила сына. Открывшаяся тайна ее шокирует. Теперь Хозяйка сделает все, чтобы превратить жизнь одинокой матери в ад. Хватит ли Наташе сил защитить в неравной борьбе свое право на счастье?
Сериал Хозяйка 1 сезон 22 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БНРежиссёр
Бата
Недич
- Актриса
Екатерина
Варченко
- ЕСАктриса
Елена
Стефанская
- СРАктёр
Сергей
Радченко
- ВГАктёр
Владимир
Горянский
- АПАктёр
Александр
Попов
- Актёр
Станислав
Боклан
- АКАктриса
Анна
Кошмал
- МДАктёр
Марк
Дробот
- КВАктёр
Константин
Войтенко
- ЮГАктёр
Юрий
Горбунов
- ИЧСценарист
Ирина
Чернова
- СДСценарист
Светлана
Давиденко
- ЕЖСценарист
Елена
Жданова
- ЕЗСценарист
Елена
Зерняк
- АТПродюсер
Александр
Ткаченко
- ВЛПродюсер
Виктория
Лезина
- КШПродюсер
Кристина
Шкабар
- ДЖХудожник
Дмитрий
Жмурко
- ГАМонтажёр
Геннадий
Аксютенко
- МШОператор
Матвей
Шульгин