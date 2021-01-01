Хороший вкус — учимся подбирать искусство во французской галерее
Wink
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ИнДизайн
1-й сезон
Хороший вкус — учимся подбирать искусство во французской галерее

ИнДизайн (сериал, 2021) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

2021, Хороший вкус — учимся подбирать искусство во французской галерее
Блог18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Привет! Меня зовут Соня. В своих видео я рассказываю о дизайне интерьера, идеях декора и ремонте квартир. Вы найдете румтуры по интересным домам, выпуски по теории дизайна и полезные DIY. Узнаете как своими руками превратить тесную однушку в квартиру своей мечты, сделать ремонт с нуля или исправить ошибки в интерьере.

Сериал Хороший вкус — учимся подбирать искусство во французской галерее 1 сезон 25 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог
Время
18 мин / 00:18

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