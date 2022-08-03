Хороший парень (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыХороший парень1-й сезон1-я серия
2017, Хороший парень. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
О сериале
Олег — порядочный парень, учится в университете, мечтает стать врачом и жениться на подруге детства Насте. Но в один миг вся его жизнь переворачивается. Настя нечаянно убила человека. Из любви к ней Олег решает помочь ей избежать тюрьмы и берет вину на себя… Через 6 лет парня досрочно освобождают. Но его невеста уже замужем за другим. Олег оказывается перед выбором: мстить или продолжать любить, забыть всe и уйти или попытаться что-то изменить?
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ЕБРежиссёр
Евгений
Баранов
- КДАктёр
Кирилл
Дыцевич
- ВХАктриса
Валерия
Ходос
- АКАктриса
Анна
Кошмал
- ВГАктёр
Владимир
Горянский
- ВКАктриса
Вера
Кобзарь
- Актриса
Мила
Сивацкая
- Актёр
Алексей
Яровенко
- АМАктёр
Александр
Мартыненко
- ВДАктёр
Вячеслав
Довженко
- ЕТАктриса
Екатерина
Тышкевич
- ИЧСценарист
Ирина
Чернова
- РШСценарист
Роман
Шулюпов
- ГКСценарист
Георгий
Кирвалидзе
- ДШСценарист
Диляра
Шкурко
- АТПродюсер
Александр
Ткаченко
- ВЛПродюсер
Виктория
Лезина
- ВАПродюсер
Владимир
Андриюк
- ДГМонтажёр
Денис
Гончаров
- ВЗОператор
Виталий
Запорожченко