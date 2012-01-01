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Хороший коп (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Good Cop 1. 4
Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал рассказывает о молодом ливерпульском полицейском, чья жизнь и карьера летит к чертям после трагической смерти друга. Он начинает подвергать сомнению свои прежние идеалы и все больше стремиться к мести.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb