Хороший коп (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал рассказывает о молодом ливерпульском полицейском, чья жизнь и карьера летит к чертям после трагической смерти друга. Он начинает подвергать сомнению свои прежние идеалы и все больше стремиться к мести.



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