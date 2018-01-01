Хороший доктор (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Минато Шиндо — по-настоящему уникальный молодой человек. Окружающие не понимают, как главный герой сумел с отличием закончить медицинскую школу. Потому что с детства у мужчины жуткий диагноз — аутизм. Все доктора в один голос утверждают, что развитие Минато должно было остановиться на уровне маленького ребенка. Но сейчас Шиндо работает хирургом. Все пациенты остаются довольными. По каким-то странным причинам познания главного героя в медицине невероятно высоки, будто бы эту профессию ему дал кто-то свыше. Но не все так прекрасно в жизни мужчины. Главный герой умудряется спасать чужие жизни, но с трудом справляется со своими проблемами по части здоровья.



Довольно часто аутизм дает о себе знать. Шиндо уже привык к тому, что он может неожиданно выпасть из жизни и прийти в себя только спустя много времени. Если бы не работа, вера в счастливое будущее, Минато уже давно бы опустил руки. Но главный герой видит, что люди на него рассчитывают. Это заставляет его подниматься с утра и двигаться дальше, даже если нет никакой уверенности, что аутизм не ударит с новой силой.



